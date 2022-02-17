На территории Донского региона в хозпостройку попал снаряд

Фото: Пограничное управление ФСБ

В Ростовской области снаряд попал в хозяйственную постройку в хуторе Маноцкий Тарасовского района. Происшествие случилось 19 февраля, подтвердили в региональном Погрануправлении ФСБ.За день это уже второй снаряд, который взорвался на российской территории. Ранее боеприпас нашли в поле на окраине станицы Митякинской. Он упал в двух километрах от границы России с Украиной и в нескольких сотнях метров от жилых домов. К счастью, пострадавших в обоих случаях нет.СК РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство общеопасным способом. В Следкоме снаряды считают украинскими.На официальном сайте СК есть информация о том, что 19 февраля с пяти до шести часов утра, неизвестные, находившиеся на территории Украины, обстреляли приграничные территории Тарасовского района. Стреляли из реактивной системы залпового огня.