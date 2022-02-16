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Полиция Ростовской области перешла на усиленный режим из-за возможного наплыва беженцев из Донбасса

Полиция Ростовской области перешла на усиленный режим из-за возможного наплыва беженцев из Донбасса
МВД Ростовской области перешло на усиленный режим работы из-за сообщения главы ДНР о массовой эвакуации жителей в Ростовскую область. Из-за возможного наплыва беженцев в донской регион правоохранители будут вести службу сверхурочно.

Как сообщил источник Rostov.ru в правоохранительных органах, полицейским сказали проверить вещевые мешки и запретили на выходных покидать территорию района. Правоохранителей в любой момент могут вызвать на работу для контроля за ситуацией с беженцами. В частности, так сказать, в боевой готовности нести службу правоохранители приграничных территорий. Это Гуково, Зверево, район Белой Калитвы, а также Матвеев-Курганский район.

Напомним, массовая паника началась после публичного заявления главы ДНР Дениса Пушилина об ухудшении обстановки на Донбассе. Пушилин заявил, что с Россией достигнуты договоренности, и в ближайшее время начнется эвакуация людей в Ростовскую область. Первыми в автобусы посадят женщин и детей. Жители республик ДНР и ЛНР получают памятки об эвакуации. В Донецке начинается паника, а на границах уже собираются огромные очереди из автомобилей, пытающихся покинуть республики.
Фото: yandex.ru
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