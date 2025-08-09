После атаки БПЛА в многоэтажке Ростова зафиксировали повреждения снаружи в 18 квартирах
После атаки БПЛА в многоэтажке Ростова зафиксировали повреждения снаружи в 18 квартирах. Об этом сообщили глава Кировского района Наталия Симаченко.
Повреждения касаются фасадной части: окон и блоков кондиционеров.
По данным главы района, уже осмотрено 30 квартир.Составлены акты повреждений в 18. Администрация района продолжает собирать заявления.
На территории ввели режим ЧС.
Происшествие случилось 8 августа на улице Левобережной. В фасад многоэтажки на 18-м этаже врезался дрон. К счастью, никто не пострадал.