После атаки БПЛА в многоэтажке Ростова зафиксировали повреждения снаружи в 18 квартирах

После атаки БПЛА в многоэтажке Ростова зафиксировали повреждения снаружи в 18 квартирах
После атаки БПЛА в многоэтажке Ростова зафиксировали повреждения снаружи в 18 квартирах. Об этом сообщили глава Кировского района Наталия Симаченко.

Повреждения касаются фасадной части: окон и блоков кондиционеров.

По данным главы района, уже осмотрено 30 квартир.Составлены акты повреждений в 18. Администрация района продолжает собирать заявления.

На территории ввели режим ЧС.

Происшествие случилось 8 августа на улице Левобережной. В фасад многоэтажки на 18-м этаже врезался дрон. К счастью, никто не пострадал.
Фото: DonDay
