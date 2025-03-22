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В Ростове в результате атаки БПЛА на Горсоветской пострадали 16 квартир

В Ростове в результате атаки БПЛА на Горсоветской пострадали 16 квартир
В Ростове в результате атаки БПЛА на Горсоветской пострадали 16 квартир. Об этом сообщил мэр города Александр Скрябин.

-По уточнённым данным, во время осмотра было выявлено 16 повреждённых квартир, где выбиты стекла и рамы на нескольких этажах, - пояснил глава города.

В этих квартирах уже завершена установка тепловых контуров, а также проведены необходимые замеры. Полученные размеры были отправлены для изготовления оконных блоков.

Напоминаем, что ранее в администрации сообщали, что жильцы Ростова, пострадавшие от атаки беспилотника, могут временно переселиться в квартиры маневренного фонда. Также в районе дома на Горсоветской, где ночью произошёл взрыв беспилотника, был введён режим чрезвычайной ситуации.
Фото: Telegram-канал Александра Скрябина
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