Появились кадры ДТП в Шахтах, при котором пострадали двое детей

Фото/видео: Rostov.ru

В сети появились кадры с места ДТП с двумя пострадавшими детьми. Авария случилась 20 ноября в Шахтах.На кадрах видно, что машины едва не превратились в груду металлолома. Удар пришелся на переднюю часть транспорта: у «Лады» повреждены двери и бампер, от «Хендай» практически ничего не осталось.Неподалеку от места аварии посреди дороги лежит дорожный знак. На месте дежурят сотрудники ДПС.Напомним, 31-летний водитель «Хендай» на скользкой дороге снес ограждение, вылетел на «встречку» и врезался в «Ладу Калину». В результате ДТП пострадали 11-летний и 2-летний мальчики. С травмами их доставили в больницу.