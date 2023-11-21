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Появились кадры ДТП в Шахтах, при котором пострадали двое детей

Появились кадры ДТП в Шахтах, при котором пострадали двое детей
В сети появились кадры с места ДТП с двумя пострадавшими детьми. Авария случилась 20 ноября в Шахтах.

На кадрах видно, что машины едва не превратились в груду металлолома. Удар пришелся на переднюю часть транспорта: у «Лады» повреждены двери и бампер, от «Хендай» практически ничего не осталось.

Неподалеку от места аварии посреди дороги лежит дорожный знак. На месте дежурят сотрудники ДПС.

Напомним, 31-летний водитель «Хендай» на скользкой дороге снес ограждение, вылетел на «встречку» и врезался в «Ладу Калину». В результате ДТП пострадали 11-летний и 2-летний мальчики. С травмами их доставили в больницу.
Фото/видео: Rostov.ru
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