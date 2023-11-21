В Шахтах в лобовом ДТП пострадали двое детей

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В Ростовской области в лобовом ДТП пострадали двое детей. Авария случилась вечером 20 ноября в Шахтах.По улице Советской ехал 31-летний водитель «Хендай». Машину занесло на скользкой дороге, и она врезалась в ограждение. Затем авто вылетело на встречную полосу и врезалось в «Ладу Калину», которой управлял 41-летний водитель.В «Калине» с водителем были еще два его сына. Двухлетний сидел в удерживающем кресле, а 11-летний мальчик был пристегнут ремнем.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что дети с травмами госпитализированы.