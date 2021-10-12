Появились кадры жуткого ДТП с погибшими детьми в Ростовской области

Появились кадры с места жуткой аварии с погибшими детьми в Ростовской области. Страшная трагедия произошла утром 14 октября в Белокалитвинском районе.На кадрах видно, что легковушка вылетела в кювет после столкновения с КамАЗом. Машину сплющило, как консервную банку, причем основной удар пришелся на заднюю часть, где сидели дети. Вероятно, автомобиль во время заноса развернуло на дороге.Напомним, 39-летняя автомобилистка за рулем «ВАЗ-2109» не справилась с управлением по пути из хутора Апанасовки в Белую Калитву. Машину занесло и выбросило на «встречку», по которой ехал КамАЗ. Удар оказался настолько мощным, что легковушка улетела в кювет.Пострадавшую женщину-водителя с многочисленными травмами доставили в больницу. Ее трое сыновей, мальчики 9 и 13 лет, а также 20-летний парень, скончались на месте ДТП.