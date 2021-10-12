Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Появились кадры жуткого ДТП с погибшими детьми в Ростовской области

Появились кадры жуткого ДТП с погибшими детьми в Ростовской области
Появились кадры с места жуткой аварии с погибшими детьми в Ростовской области. Страшная трагедия произошла утром 14 октября в Белокалитвинском районе.

На кадрах видно, что легковушка вылетела в кювет после столкновения с КамАЗом. Машину сплющило, как консервную банку, причем основной удар пришелся на заднюю часть, где сидели дети. Вероятно, автомобиль во время заноса развернуло на дороге.



Напомним, 39-летняя автомобилистка за рулем «ВАЗ-2109» не справилась с управлением по пути из хутора Апанасовки в Белую Калитву. Машину занесло и выбросило на «встречку», по которой ехал КамАЗ. Удар оказался настолько мощным, что легковушка улетела в кювет.

Пострадавшую женщину-водителя с многочисленными травмами доставили в больницу. Ее трое сыновей, мальчики 9 и 13 лет, а также 20-летний парень, скончались на месте ДТП.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.