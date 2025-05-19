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Поиски сбежавших с полигона под Ростовом дезертиров не дают результатов

Поиски сбежавших с полигона под Ростовом дезертиров не дают результатов
В Ростовской области уже вторую неделю продолжаются поиски военнослужащих, которые самовольно покинули военный полигон. Пока усилия правоохранительных органов не принесли результатов.

По информации, портала Donday, предположительно, несколько человек были замечены в Матвеево-Курганском районе. В настоящее время полицейские проводят поисковые мероприятия в этом районе.

Напомним, что с 8 на 9 мая десять военнослужащих самовольно покинули военный полигон под Ростовом. Некоторые из них имели судимости по тяжким статьям и, чтобы избежать наказания, решили пойти на СВО. Однако во время подготовки к отправке на специальную военную операцию они решили скрыться.
Фото: Нейросеть.
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