Поиски сбежавших с полигона под Ростовом дезертиров не дают результатов

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В Ростовской области уже вторую неделю продолжаются поиски военнослужащих, которые самовольно покинули военный полигон. Пока усилия правоохранительных органов не принесли результатов.По информации, портала Donday, предположительно, несколько человек были замечены в Матвеево-Курганском районе. В настоящее время полицейские проводят поисковые мероприятия в этом районе.Напомним, что с 8 на 9 мая десять военнослужащих самовольно покинули военный полигон под Ростовом. Некоторые из них имели судимости по тяжким статьям и, чтобы избежать наказания, решили пойти на СВО. Однако во время подготовки к отправке на специальную военную операцию они решили скрыться.