Сбежавших с полигона под Ростовом военных не могут найти уже неделю

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Уже неделю не удаётся поймать контрактников, которые сбежали с полигона под Ростовом. Среди них есть те, кто был осуждён за тяжкие преступления.По информации портала Donday, 8-го числа с полигона под Ростовом сбежали десять военнослужащих. После обучения они должны были отправиться на специальную военную операцию. Среди сбежавших были осуждённые за убийство, грабёж, распространение наркотиков и другие преступления.Некоторых из них удалось задержать в первые сутки после побега. Судьба остальных пока не известна. Специальные службы рассылают их описания другим ведомствам, чтобы те помогли найти дезертиров.