Фото: тг-канал Светлана Радионова

Полигон ТКО в Ростовской области приостановил работу. Об этом сообщила Светлана Радионова, руководитель Росприроднадзора.Жители Гуково выражали недовольство работой полигона ТКО, который эксплуатирует ООО «Гуковское спецавтохозяйство». Как рассказала Радионова, во время проверки были выявлены серьёзные нарушения: полигон был перегружен, на нём наблюдались очаги открытого горения, отсутствовали системы сбора и отвода фильтрата, а также осуществлялось захоронение запрещённых отходов. Кроме того, вход на полигон был открыт, из-за чего любой желающий мог войти на территорию полигона.В июне 2024 года Росприроднадзор обратился в суд. В результате чего работу полигона прекратили до тех пор, пока не будут устранены все выявленные недостатки.