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На трассе Ростов - Ставрополь два человека погибли в аварии с КамАЗом

На трассе Ростов - Ставрополь два человека погибли в аварии с КамАЗом
На трассе Ростов - Ставрополь случилось смертельное ДТП с КамАЗом. Трагедия произошла рано утром в районе поселка Магистрального на границе с Краснодарским краем.

По предварительной информации, 21-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» направлялся из Ростова в Ставрополь. В районе 152-го километра иномарку занесло. Машина оказалась на встречной полосе, по которой двигался КамАЗ под управлением 55-летнего мужчины. Легковушка получила механические повреждения.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, водитель иномарки и его 21-летняя пассажирка получили травмы, несовместимые с жизнью. Они скончались на месте аварии.

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