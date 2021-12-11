На Дону осудили водителя грузовика, спровоцировавшего ДТП с погибшими на М-4

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Аксайский районный суд вынес приговор водителю грузового "Вольво", который устроил ДТП с погибшими под Ростовом. Автомобилиста отравили в колонию - поселения после того, как он спровоцировал аварию на трассе М-4 "Дон".Смертельное происшествие случилось вечером 5 февраля. 37-летний мужчина на "Вольво" не справился с управлением, пробил отбойник, выскочил на встречную полосу и врезался в фуру "Мерседес", которой управлял 48-летний мужчина.От удара автомобили разворотило на части. Оба транспортных средства превратились в груду металла. В результате аварии водитель и пассажир "Мерседеса" погибли от полученных травм на месте.После аварии на владельца "Вольво" завели дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более человек".