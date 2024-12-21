Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Мужчина и подросток погибли в ДТП в Ростовской области

Мужчина и подросток погибли в ДТП в Ростовской области
В Ростовской области в ДТП погибли подросток и мужчина. Трагедия случилась 21 декабря в Егорлыкском районе.

Около 14 часов дня на трассе «Ростов — Ставрополь» ехал 50-летний мужчина за рулем «Мерседеса». По предварительным данным, он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Рено Флюенс».

В Госавтоинспекции Ростовской области сообщили, что в аварии погибли 34-летний водитель «Рено» и его 14-летний пассажир. Также травмирована 48-летняя женщина, которая находилась в «Мерседесе».Ее отвезли в больницу.
Фото: ГАИ РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.