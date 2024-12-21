Мужчина и подросток погибли в ДТП в Ростовской области

Фото: ГАИ РО

В Ростовской области в ДТП погибли подросток и мужчина. Трагедия случилась 21 декабря в Егорлыкском районе.Около 14 часов дня на трассе «Ростов — Ставрополь» ехал 50-летний мужчина за рулем «Мерседеса». По предварительным данным, он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Рено Флюенс».В Госавтоинспекции Ростовской области сообщили, что в аварии погибли 34-летний водитель «Рено» и его 14-летний пассажир. Также травмирована 48-летняя женщина, которая находилась в «Мерседесе».Ее отвезли в больницу.