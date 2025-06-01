Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области 10-летняя девочка попала под колеса квадроцикла

В Ростовской области 10-летняя девочка попала под колеса квадроцикла

В Ростовской области 10-летняя девочка попала под колеса квадроцикла. Несчастный случай произошел в Новошахтинске возле дома № 23 по улице Гоголя.

По имеющимся данным, инцидент произошел, когда 10-летняя девочка стояла возле проселочной дороги. В этот момент 13-летний подросток ехал мимо на квадроцикле. В процессе управления транспортным средством несовершеннолетний водитель потерял контроль над управлением, что повлекло наезд на ребенка.

Как сообщили в ГИБДД Ростовской области, пострадавшую школьницу с травмами различной степени тяжести доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Фото: Госавтоинспекция РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.