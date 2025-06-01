Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростовской области 10-летняя девочка попала под колеса квадроцикла. Несчастный случай произошел в Новошахтинске возле дома № 23 по улице Гоголя.По имеющимся данным, инцидент произошел, когда 10-летняя девочка стояла возле проселочной дороги. В этот момент 13-летний подросток ехал мимо на квадроцикле. В процессе управления транспортным средством несовершеннолетний водитель потерял контроль над управлением, что повлекло наезд на ребенка.Как сообщили в ГИБДД Ростовской области, пострадавшую школьницу с травмами различной степени тяжести доставили в больницу для оказания медицинской помощи.