В Ростовской области в ДТП пострадал 13-летний мотоциклист

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 13-летний водитель мотоцикла. Инцидент случился 21 июня в районе Зернограда.По предварительной информации, подросток двигался по грунтовой дороге из села Новоивановки в сторону Гуляй-Борисовки. В какой-то момент он потерял контроль и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "ВАЗ-21103", за рулем которого находился 55-летний водитель, двигавшийся с большой скоростью.По информации УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии несовершеннолетний водитель с травмами был доставлен в больницу.