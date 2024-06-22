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В Ростовской области в ДТП пострадал 13-летний мотоциклист

В Ростовской области в ДТП пострадал 13-летний мотоциклист
В Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 13-летний водитель мотоцикла. Инцидент случился 21 июня в районе Зернограда.

По предварительной информации, подросток двигался по грунтовой дороге из села Новоивановки в сторону Гуляй-Борисовки. В какой-то момент он потерял контроль и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "ВАЗ-21103", за рулем которого находился 55-летний водитель, двигавшийся с большой скоростью.

По информации УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии несовершеннолетний водитель с травмами был доставлен в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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