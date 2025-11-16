В Донецке 16-летний подросток попал под колеса джипа

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В городе Донецке Ростовской области 16-летний подросток попал под колеса машины. Авария случилась 15 ноября около 18:30.По предварительным данным, 49-летний мужчина за рулем «Джипа Гранд Чероки» двигался по улице Казакова. В районе дома № 70 «В» на проезжую часть вышел 16-летний пешеход. Он переходил проезжую часть в неустановленном месте. Водитель не нажал на тормоз и сбил пешехода.- В результате пешеход получил травмы. Его доставили в медучреждение, - сообщили в региональной Госавтоинспекции.