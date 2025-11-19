Фото: ХК Ростов

ХК «Ростов» с треском проиграл «Кристаллу» на домашней арене. Встреча состоялась 18 ноября в рамках ВХЛ.Соперники уже с первых минут матча забили несколько шайб в ворота донской команды. Авторами голов стали Иван Ларичев и Александр Кулагин. Второй период также завершился неудачей для ростовчан. «Кристалл» вновь увеличил свое преимущество — еще две шайбы в исполнении Александра Кулагина и Давида Басина.Не помогало донской команде и судейские наказания за нарушения правил. Степан Урулин был наказан малым штрафом за опасную игру высоко поднятой клюшкой.В третьем периоде ростовчане не смогли отыграть ни одной шайбы, тем самым команды ушли с арены со счетом 0:4.