Фото: «Ростовводоканал»

Часть Нового поселения в Ростове останется без холодной воды на сутки 20 ноября. Об этом проинформировали в «Ростовводоканале».Отключение начнется 20 ноября в 8:30 и продлится до 21 ноября до 8:00. Холодное водоснабжение приостановят в границах: улица Бондаренко - переулок Булавина - переулок Приволжский - улица Народного ополчения - улица Балочная - переулок Озимый - улица Маркова.Коммуникации не будет ввиду подключения новых водопроводных линий к городской сети на улице Текучева.