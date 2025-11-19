Фото: администрация Усть-Донецкого района

Начальником МКУ Управления ГО и ЧС Усть-Донецкого района стал Владимир Абызов. О новом назначении сообщили в администрации муниципалитета.До этого руководство осуществляла заместитель начальника Соколова Александра Владиславовна. Ее временно назначили на должность 25 августа 2025 года.Так, 19 ноября стало известно, что Владимир Абызов возглавил муниципальное учреждение, в ведении которого находятся вопросы гражданской обороны и управление при возникновении кризисных ситуаций в пределах Усть-Донецкого района. Он получил высшее образование в Московском финансово-промышленном университете, освоив специальность "Государственное и муниципальное управление".Трудовая биография Владимира Александровича началась в 2006 году. С 2015 года он является сотрудником районной администрации.С 2019 по 2021 годы он занимал должность ведущего специалиста, в обязанности которого входили вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных происшествий в администрации Усть-Донецкого городского поселения. В 2023-2024 годах он руководил отделом комплексной безопасности в муниципальном казенном учреждении ФМЦ.