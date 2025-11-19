Начальником МКУ Управления ГО и ЧС Усть-Донецкого района стал Владимир Абызов
Начальником МКУ Управления ГО и ЧС Усть-Донецкого района стал Владимир Абызов. О новом назначении сообщили в администрации муниципалитета.
До этого руководство осуществляла заместитель начальника Соколова Александра Владиславовна. Ее временно назначили на должность 25 августа 2025 года.
Так, 19 ноября стало известно, что Владимир Абызов возглавил муниципальное учреждение, в ведении которого находятся вопросы гражданской обороны и управление при возникновении кризисных ситуаций в пределах Усть-Донецкого района. Он получил высшее образование в Московском финансово-промышленном университете, освоив специальность "Государственное и муниципальное управление".
Трудовая биография Владимира Александровича началась в 2006 году. С 2015 года он является сотрудником районной администрации.
С 2019 по 2021 годы он занимал должность ведущего специалиста, в обязанности которого входили вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных происшествий в администрации Усть-Донецкого городского поселения. В 2023-2024 годах он руководил отделом комплексной безопасности в муниципальном казенном учреждении ФМЦ.