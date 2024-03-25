Подробности массового ДТП с зерновозом под Ростовом

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

Появились подробности тройного ДТП на Северном обходе Ростова. Авария произошла 25 марта около 13:30 рядом с поселком Щепкин (Аксайский район).Около 11:00 30-летний мужчина за рулем «Хендай Акцента» выехал на встречную полосу. В тот момент по ней двигался 40-летний водитель фуры. Автомобилисты не смогли избежать столкновения. Удар был настолько мощным, что грузовик отбросило на бензовоз. Спецтехника съехала с проезжей части.Все три транспорта получили механические повреждения. Больше всех досталось легковому авто: его буквально разворотило при ударе.— В результате аварии пострадал 61-летний водитель бензовоза и 30-летний водитель «Акцента», — уточнили в УГИБДД по Ростовской области.На месте ДТП десятки автомобилистов до сих пор стоят в пробке. Пока спасатели ликвидируют последствия происшествия, затор растягивается все больше. По данным на 13:00, он составляет порядка 15 километров: от Новочеркасского щоссе до поворота к Большим Салам.