Подозреваемый в убийстве пары в Ростовской области задержан

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Предполагаемого убийцу пары в селе Кагальник Ростовской области арестовали. Задержание предполагаемого преступника прошло 28 апреля. По неофициальным данным, подозреваемый находился в бегах от правоохранительных органов в Краснодарском крае. Ожидается, что в ближайшее время ему предъявят обвинения. Детали происходящего уточняются.Отметим, что 23 апреля ночью в поселке Кагальник в Азовском районе предполагаемый преступник вторгся в дом, где проживала молодая пара. Он сначала убил девушку, а затем ее партнера. Подозреваемым в преступлении оказался бывший бойфренд девушки, с которым она рассталась незадолго до совершения убийства.Мужчине, обвиняемому в двойном убийстве, грозит срок в тюрьме от 8 лет.