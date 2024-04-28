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Подозреваемый в убийстве пары в Ростовской области задержан

Подозреваемый в убийстве пары в Ростовской области задержан
Предполагаемого убийцу пары в селе Кагальник Ростовской области арестовали. Задержание предполагаемого преступника прошло 28 апреля. По неофициальным данным, подозреваемый находился в бегах от правоохранительных органов в Краснодарском крае. Ожидается, что в ближайшее время ему предъявят обвинения. Детали происходящего уточняются.

Отметим, что 23 апреля ночью в поселке Кагальник в Азовском районе предполагаемый преступник вторгся в дом, где проживала молодая пара. Он сначала убил девушку, а затем ее партнера. Подозреваемым в преступлении оказался бывший бойфренд девушки, с которым она рассталась незадолго до совершения убийства.

Мужчине, обвиняемому в двойном убийстве, грозит срок в тюрьме от 8 лет.
Фото: Дондей.
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