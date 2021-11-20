Под Шахтами ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

На автодороге под Шахтами произошла авария с пострадавшими. ДТП случилось утром 23 ноября в Октябрьском районе Ростовской области.По предварительной информации, около 11 часов 34-летний мужчина за рулем «ВАЗ-2114» ехал по трассе Шахты - Раздорская. В районе хутора Ягодинки он пошел на обгон попутных машин. Когда на встречной полосе показался «Дэу Матиз» под управлением 33-летней женщины, водитель отечественной легковушки вернулся на свою полосу. Он не справился с управлением и зацепил правую обочину. Из-за этого машина снова выехала на «встречку». Избежать столкновения не удалось.От сильного удара оба авто получили множество механических повреждений. Некоторые запчасти машин буквально рассыпались по дороге.- В результате аварии пострадали пассажиры ВАЗа: 48-летний мужчина и 47-летняя женщина, - уточнили в УГИБДД по Ростовской области. - Также травмы получили водитель иномарки и 4-летний пассажир.