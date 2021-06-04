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На трассе под Азовом двухлетний мальчик пострадал в аварии

На трассе под Азовом двухлетний мальчик пострадал в аварии
На трассе под Азовом 28-летняя женщина и двухлетний ребенок пострадали в ДТП. Авария произошла около 16 часов 7 июня.

По предварительной информации, 24-летний мужчина за рулем микроавтобуса «Пежо Тревелер» ехал по дороге Азов - Староминская. В районе девятого километра он пошел на обгон «Дэу Нэксии» под управлением 30-летнего водителя. Тот в свою очередь тоже стал обгонять попутную машину, но не заметил микроавтобус. Автомобилисты не смогли избежать аварии.

От сильного удара «Пежо Тревелер» съехал на обочину, врезался в дерево и перевернулся на бок. Оба транспорта получили механические повреждения.

- В результате ДТП пострадали пассажиры микроавтобуса: 28-летняя женщина и двухлетний мальчик, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - Их с травмами госпитализировали.

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