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На трассе в Ростовской области пассажирка ВАЗа погибла в лобовом ДТП

На трассе в Ростовской области пассажирка ВАЗа погибла в лобовом ДТП
В Тацинском районе произошла жуткая авария. Две легковушки попали в лобовое ДТП утром 28 июня.

По предварительной информации, 34-летний мужчина за рулем «Лады Приоры» ехал по автодороге Константиновский-Тацинская. В районе 87-го километра он выехал на встречку, по которой двигался ВА-2104 под управлением 69-летнего водителя. Мужчины не смогли избежать столкновения. От сильного удара обе машины вынесло на обочину, «четверку» развернуло в другую сторону. Автомобили получили множество механических повреждений.

- В результате аварии погибла 65-летняя пассажирка ВАЗ-2104, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Кроме того, пострадали оба водителя. Их с травмами госпитализировали.

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