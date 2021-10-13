Под Шахтами 25-летний водитель иномарки погиб в аварии
Под Шахтами случилось смертельное ДТП. Авария произошла на автодороге Шахты - Белая Калитва днем 14 октября.
Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, 25-летний парень за рулем «Лифана» направлялся в Белую Калитву. В районе 13-го километра трассы (хутор Сидоровка) он не справился с управлением. Легковушка на большой скорости съехала в кювет и перевернулась. От сильного удара автомобиль получил механические повреждения. У него разбились стекла, а корпус сильно смялся.
- В результате аварии автомобилист погиб на месте ДТП, - уточнили в ведомстве. - Его пассажиры, 30-летняя женщина и 54-летний мужчина, получили травмы. Их госпитализировали.
Это не первая смертельная авария, случившаяся по дороге в Белую Калитву. Утром в этот же день 39-летняя женщина на «ВАЗ-2109» выехала на встречную полосу прямо под КамАЗ. В ДТП погибли ее пассажиры - трое сыновей в возрасте 8, 13 и 20 лет. Саму автомобилистку госпитализировали в реанимацию. Врачи боролись за ее жизнь несколько часов, но не смогли спасти.