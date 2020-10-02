Под Ростовом загорелся склад пиротехники
В Ростове загорелся магазин пиротехники. Происшествие случилось около 14 часов 6 октября на улице Малое Зеленое кольцо, 3.
По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, полыхают два складских помещения магазина. На месте работают 36 человек личного состава и 10 единиц техники.
Информация уточняется. Сложно представить масштаб ЧП, если огонь достигнет пиротехники.
В настоящее время идет эвакуация людей. Все это происходит под звуки взрывающихся фейерверков.