Продуктовый магазин сгорел под Ростовом-на-Дону
В районе Ростова-на-Дону сгорел продуктовый магазин. Происшествие случилось около 3 часов 7 апреля в хуторе Истомино Аксайского района. Возгорание началось в постройке на улице Победы.
- На место выезжали семь человек личного состава и две единицы техники, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - К моменту их прибытия площадь пожара составляла 50 квадратных метров.
По информации спасательного ведомства, на тушение ушло порядка 40 минут. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Причина пожара уточняются.