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Из-за страшного ДТП на Северном обходе Ростова образовалась гигантская пробка

Из-за страшного ДТП на Северном обходе Ростова образовалась гигантская пробка
Жуткое ДТП с тремя погибшими стало причиной гигантской пробки на Северном обходе Ростова. Затор растянулся от поселка Темерницкого до поселка Щепкин в Аксайском районе.

Страшная трагедия произошла вечером 1 декабря в районе поселка Щепкин. Водитель за рулем «Рендж Ровера» врезался сначала в иномарку, а затем - в «ВАЗ-2115». От отечественной легковушки остался сплошной кусок металла. Пострадали и обе иномарки. В результате аварии скончались три человека, в том числе ребенок. Еще один человек госпитализирован.

Авария произошла в самый час пик, когда люди возвращались домой с работы. Пока на месте работают сотрудники ГИБДД, люди простаивают в многокилометровой пробке в ожидании освобождения трассы.
Фото: Яндекс.Карты
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