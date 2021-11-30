Из-за страшного ДТП на Северном обходе Ростова образовалась гигантская пробка
Жуткое ДТП с тремя погибшими стало причиной гигантской пробки на Северном обходе Ростова. Затор растянулся от поселка Темерницкого до поселка Щепкин в Аксайском районе.
Страшная трагедия произошла вечером 1 декабря в районе поселка Щепкин. Водитель за рулем «Рендж Ровера» врезался сначала в иномарку, а затем - в «ВАЗ-2115». От отечественной легковушки остался сплошной кусок металла. Пострадали и обе иномарки. В результате аварии скончались три человека, в том числе ребенок. Еще один человек госпитализирован.
Авария произошла в самый час пик, когда люди возвращались домой с работы. Пока на месте работают сотрудники ГИБДД, люди простаивают в многокилометровой пробке в ожидании освобождения трассы.