Двое подростков на мотоцикле пострадали в ДТП в Ростовской области

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На юге Ростовской области случилась авария, в которой пострадали двое подростков. ДТП с участием автомобиля и мотоцикла произошло 6 мая в Сальском районе.Около 17:30 женщина-водитель «Лады Калины» ехала по поселку Гигант. На пересечении улиц Советской и Учебной она столкнулась с мотоциклом марки «Альфа». За рулем двухколесного транспорта сидела 14-летняя девочка. От удара ее вместе с 16-летним пассажиром отбросило в сторону.- После ДТП подростков отвезли в медучреждение, - сообщили в донском УГИБДД.В каком состоянии находятся несовершеннолетние и откуда у них оказался мотоцикл, пока не сообщается.