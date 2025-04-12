В Ростове двое подростков на мотоцикле пострадали в ДТП с автомобилем
Вечером 11 апреля в Ростове-на-Дону произошло ДТП, в котором пострадали двое подростков. Авария случилась около 19:30.
По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля «Чанган» ехал по улице Казахской. Во время поворота в переулок Сальский он столкнулся с 16-летним мотоциклистом. От удара подросток вместе с 17-летним пассажиром получили травмы.
- Несовершеннолетние были госпитализированы, - сообщили в региональной Госавтоинспекции.