В Ростовской области водителю, по вине которого погиб пассажир, дали условный срок



В Ростовской области водителю, по вине которого погиб пассажир, дали четыре года условного срока. Багаевский районный суд обвинил Алымова А. в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.



Водитель в состоянии алкогольного опьянения ехал на иномарке «Киа Черато». Алымов А. не справился с управлением, съехал на правый резерв дороги и перевернулся. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир мужчины погиб на месте от полученных травм.



Суд приговорил Алымова А. к четырем годам условного срока и запретил водить машину в течение трех лет. Раз в месяц обвиняемый должен будет регистрироваться в госоргане. Автомобиль, попавший в ДТП, вернули пострадавшей стороне.