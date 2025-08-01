До пяти лет лишения свободы грозит водителю лодки, из-за которого погиб пассажир в Азове

Фото: Южная транспортная прокуратура

В Ростовской области предстанет перед судом капитан лодки, чьи действия стали причиной смерти одного из пассажиров. Об этом сообщили представители Южной транспортной прокуратуры.Трагедия случилась в Азовском районе на реке Казачий Ерик в декабре 2024 года. По информации следствия, 50-летний мужчина, находившийся за штурвалом маломерного судна модели «Касатка 610», допустил опасный маневр при наличии пассажиров на борту. Этот маневр повлек за собой падение одного из пассажиров в воду и, к сожалению, его гибель. Существенным обстоятельством является отсутствие у судоводителя необходимых разрешений на управление маломерным судном.В отношении капитана возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за несоблюдение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее непреднамеренную смерть человека. В настоящее время материалы дела направлены в Азовский городской суд Ростовской области для рассмотрения по существу.В случае признания его виновным, ему может грозить тюремное заключение сроком до пяти лет.