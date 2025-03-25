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Пенсионерку с ожогами госпитализировали после пожара в Семикаракорске

Пенсионерку с ожогами госпитализировали после пожара в Семикаракорске
В Ростовской области при пожаре в частном доме пострадала пенсионерка. ЧП произошло днем 25 марта в Семикаракорске.

По предварительным данным, пламя вспыхнуло в 16-м переулке, 70. Огонь начал распространяться по строению, сжигая всё на своем пути. В небо поднялся столб дыма, который было видно за пределами города.

На вызов приехали восемь спасателей на двух автоцистернах. Примерно за два часа они потушили пожар на площади 70 квадратных метров.

- Пенсионерку с ожогами рук госпитализировали, - сообщили в региональном ГУ МЧС.
Фото: соцсети
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