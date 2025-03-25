Пенсионерку с ожогами госпитализировали после пожара в Семикаракорске

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В Ростовской области при пожаре в частном доме пострадала пенсионерка. ЧП произошло днем 25 марта в Семикаракорске.По предварительным данным, пламя вспыхнуло в 16-м переулке, 70. Огонь начал распространяться по строению, сжигая всё на своем пути. В небо поднялся столб дыма, который было видно за пределами города.На вызов приехали восемь спасателей на двух автоцистернах. Примерно за два часа они потушили пожар на площади 70 квадратных метров.- Пенсионерку с ожогами рук госпитализировали, - сообщили в региональном ГУ МЧС.