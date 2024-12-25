В частном доме в Азове произошел пожар из-за непотушенной сигареты

Фото: DonDay

В Азове Ростовской области произошел пожар в частном доме. Происшествие случилось 24 декабря.По предварительным данным, владельцы дома на улице Андреевской,80 неосторожно обращались с непотушенной сигаретой и вскоре в помещении начали гореть домашние вещи. Огонь начал распространяться по комнатам, сжигая все на своем пути. В небо поднялся огромный столб дыма, который заметили соседи.На место ЧП прибыли восемь спасателей на двух автоцистернах. К их приезду пламя охватило около 40 квадратных метров. Внутри полыхающего здания людей не обнаружено. Где находились хозяева дома в момент возгорания в ведомстве не уточнили.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что огонь удалось потушить примерно за полчаса. К счастью, никто не пострадал.