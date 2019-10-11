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В Ростове в районе Северного кладбища пропал пенсионер

В Ростове в районе Северного кладбища пропал пенсионер
В Ростове разыскивают пожилого мужчину. Пенсионер пропал в районе Северного кладбища 13 октября.

О пропаже мужчины сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг». По информации волонтёров, 79-летний Александр Петрович Александров пропал около половины пятого вечера.

Сообщается, что ростовчанин не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи.

В отряде «Лиза Алерт Юг» добавили, что рост пропавшего - примерно 165 сантиметров, у него среднее телосложение, седые короткие волосы, серо-голубые глаза.

На мужчине были черная вельветовая куртка, тёмно-синий свитер с узором, тёмно-синие штаны с лампасами, кожаные туфли.
Всех, кому известно местонахождение Александра Петровича Александрова, или кто видел его, просят сообщить по телефону: 8-800-700-54-52.

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