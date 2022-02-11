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Пенсионер пропал по пути в Таганрог

Пенсионер пропал по пути в Таганрог
В Ростовской области ищут пропавшего 79-летнего Георгия Леско. Весь день 13 февраля он не выходит на связь.

В этот день утром он направился в Таганрог из хутора Гаевка Неклиновского района, но до приморского города так и не добрался. Обеспокоенные родственники обратились с заявлением в полицию. Позже к поискам подключились и волонтеры добровольческого объединения «Лиза Алерт Юг».

Пропавший среднего телосложения, рост – 170 сантиметров, глаза серо-голубые, волосы седые короткие, носит бороду. Был одет в черную меховую шапку, серую дубленку, на ногах - черные ботинки.

Если вам что-либо известно о местонахождении Георгия Леско, сообщите по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Фото: «Лиза Алерт Юг»
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