Пенсионер пропал по пути в Таганрог

Фото: «Лиза Алерт Юг»

В Ростовской области ищут пропавшего 79-летнего Георгия Леско. Весь день 13 февраля он не выходит на связь.В этот день утром он направился в Таганрог из хутора Гаевка Неклиновского района, но до приморского города так и не добрался. Обеспокоенные родственники обратились с заявлением в полицию. Позже к поискам подключились и волонтеры добровольческого объединения «Лиза Алерт Юг».Пропавший среднего телосложения, рост – 170 сантиметров, глаза серо-голубые, волосы седые короткие, носит бороду. Был одет в черную меховую шапку, серую дубленку, на ногах - черные ботинки.Если вам что-либо известно о местонахождении Георгия Леско, сообщите по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.