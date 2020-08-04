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В Таганроге без вести пропал 79-летний пенсионер

В Таганроге без вести пропал 79-летний пенсионер
В Таганроге третью неделю разыскивают без вести пропавшего 79-летнего пенсионера. Валентин Калинин ушел из дома 14 июля 2020 года. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Мужчина никому не сказал о своих планах. С собой прихватил только зеленый чемодан. Обеспокоенные родственники обратились в полицию, поисковый отряд «Лиза Алерт Юг», растиражировали ориентировку в социальных сетях.

Валентин Калинин среднего телосложения. Рост - 170 сантиметров, волосы седые, короткие, глаза голубые, носит усы. В день пропажи мужчина был одет в светло-серый костюм, коричневую тканевую фуражку, на ногах - бежевые штиблеты с перфорацией.

Если вам что-либо известно о местонахождении Валентина Калинина, сообщите по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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