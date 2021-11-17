К поискам пропавшего в Новочеркасске подростка подключились волонтеры

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Волонтеры добровольческого объединения «Лиза Алерт Юг» подключились к поискам пропавшего в Новочеркасске 15-летнего Глеба Крамсакова. Подросток ушел из дома в районе улицы 26 Бакинских Комиссаров вечером 18 ноября и не вернулся обратно.Куда мог отправиться ребенок, родители не знают. С собой он не взял ни телефон, ни документы.Приметы Глеба: худощавое телосложение, рост – 170 сантиметров, волосы темно-русые короткие, глаза серо-синие. Был одет в белую футболку, удлиненную коричнево-рыжую с капюшоном, черные зауженные джинсы и черные кроссовки.Если вам что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, сообщите по телефонам: 8-928-766-70-30, 8-928-188-67-44 или 102.