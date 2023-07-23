На трассе Ростов – Волгодонск из-за ДТП образовалась огромная пробка
На трассе Ростов – Волгодонск из-за ДТП образовалась многокилометровая пробка. Авария произошла 23 июля в районе хутора Островского Аксайского района.
После столкновения автомобилей движение на дороге застыло. Протяженность затора составляет примерно семь километров. При этом с каждой минутой количество водителей, оказавшихся в «ловушке», стремительно растет.
По словам очевидцев, к дорожному коллапсу привело столкновение «семерки» с «пятнадцатой». На месте находятся сотрудники «скорой» и правоохранители.