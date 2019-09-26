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Пенсионер погиб при пожаре в частном доме в Ростове

Пенсионер погиб при пожаре в частном доме в Ростове
При пожаре в частном доме в Ростове погиб пенсионер. Возгорание случилось в переулке Хибинском 27 сентября.

Ранним утром в доме у 81-летнего мужчины загорелись вещи. Когда на место прибыли пожарные, огнем было охвачено 30 квадратных метров постройки. Владелец не успел выбраться из горящего здания.

Его тело вынесли после ликвидации пожара. Медики констатировали смерть.

- Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - В тушении принимали участие 16 пожарных и 14 единиц техники.

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