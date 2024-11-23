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Найден погибшим пропавший на СВО доброволец из Ростовской области

Найден погибшим пропавший на СВО доброволец из Ростовской области
Стало известно о смерти бойца СВО из Ростовской области, который считался пропавшим без вести. Сергей Загородский, отец двоих детей из Пролетарского района, погиб ещё в сентябре.

Сергей Загородский жил в хуторе Уютном. Решил вступить в ряды ВС РФ в качестве добровольца. Он служил в воинской части № 41698. На связь солдат перестал выходить в середине сентября. Его близкие продолжали надеяться на его возвращение живым. Информацию о пропаже мужчины публиковали в поисковых группах и СМИ. Однако спустя два месяца безрезультатных поисков семье сообщили о его гибели во время выполнения боевого задания.

Согласно данным издания «Наша неделя. Пролетарск», Сергея похоронят на кладбище в хуторе Уютном. У него остались двое детей и пожилая мать.
Фото: Соцсети.
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