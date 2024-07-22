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В зоне СВО погиб 35-летний боец из Ростовской области

В зоне СВО погиб 35-летний боец из Ростовской области
В зоне проведения СВО погиб 35-летний боец из Ростовской области. Сергей Русс был смертельно ранен 17 июля под Донецком.

Мужчина родился и вырос в поселке Опенки Пролетарского района. В сентябре 2022 года он попал под волну частичной мобилизации и отправился на спецоперацию.

Спустя полтора года службы во время выполнения боевого задания жизнь Сергея оборвалась. По информации газеты «Наша Неделя. Пролетарск», мужчину похоронят в родном поселке 22 июля.
Фото: «Наша Неделя. Пролетарск»
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