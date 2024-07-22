В зоне СВО погиб 35-летний боец из Ростовской области

Фото: «Наша Неделя. Пролетарск»

В зоне проведения СВО погиб 35-летний боец из Ростовской области. Сергей Русс был смертельно ранен 17 июля под Донецком.Мужчина родился и вырос в поселке Опенки Пролетарского района. В сентябре 2022 года он попал под волну частичной мобилизации и отправился на спецоперацию.Спустя полтора года службы во время выполнения боевого задания жизнь Сергея оборвалась. По информации газеты «Наша Неделя. Пролетарск», мужчину похоронят в родном поселке 22 июля.