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В СВО погиб отец двоих детей Денис Щеголь из Ростовской области

В СВО погиб отец двоих детей Денис Щеголь из Ростовской области
В зоне проведения спецоперации погиб мобилизованный отец двоих детей из Сальского района Ростовской области. Денис Щеголь скончался при выполнении боевого задания еще в сентябре 2023 года, но об этом стало известно только сейчас.

Мужчина жил с семьей в поселке Гигант. В сентябре 2022 года он был мобилизован. Уже 27 сентября Дениса отправили на спецоперацию в должности механика-водителя. Дончанин прослужил почти год и погиб 18 сентября 2023 года от ранения.

У бойца остались двое маленьких сыновей и супруга Елизавета. Молодой вдове 16 февраля был вручен орден Мужества.
Фото: Ростов ру
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