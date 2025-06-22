Над Ростовской областью средства ПВО сбили два беспилотника
В Министерстве обороны РФ заявили об уничтожении двух беспилотных летательных аппаратов над территорией Ростовской области.
Согласно информации, предоставленной ведомством, вечером 22 июня средствами противовоздушной обороны были обнаружены и успешно ликвидированы несколько БПЛА.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора донского региона Юрий Слюсарь информировал об отражении атаки беспилотников в Миллеровском районе.
По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.