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Над Ростовской областью средства ПВО сбили два беспилотника

Над Ростовской областью средства ПВО сбили два беспилотника
В Министерстве обороны РФ заявили об уничтожении двух беспилотных летательных аппаратов над территорией Ростовской области.

Согласно информации, предоставленной ведомством, вечером 22 июня средствами противовоздушной обороны были обнаружены и успешно ликвидированы несколько БПЛА.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора донского региона Юрий Слюсарь информировал об отражении атаки беспилотников в Миллеровском районе.

По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.
Фото: DonDay
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