На Западном в Ростове 17-летняя девушка попала под колеса авто

Фото: соцсети (тг Ростов Главный).

В Ростове водитель легковушки сбил пешехода. Авария произошла днем 28 февраля на улице Содружества, 82.Около 14:00 пенсионер за рулем «Шкоды Фелиция Комби XL» ехал со стороны улицы 339-й Стрелковой Дивизии к Толмачева. В этот момент на дорогу вышла 17-летняя девушка. Водитель ударил по тормозам, но машина не успела вовремя остановиться. Пешеход попал под колеса авто.— Девушка получила травмы, — сообщили в УГИБДД по Ростовской области. — Ее доставили в больницу.