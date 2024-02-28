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На Западном в Ростове 17-летняя девушка попала под колеса авто

На Западном в Ростове 17-летняя девушка попала под колеса авто
В Ростове водитель легковушки сбил пешехода. Авария произошла днем 28 февраля на улице Содружества, 82.

Около 14:00 пенсионер за рулем «Шкоды Фелиция Комби XL» ехал со стороны улицы 339-й Стрелковой Дивизии к Толмачева. В этот момент на дорогу вышла 17-летняя девушка. Водитель ударил по тормозам, но машина не успела вовремя остановиться. Пешеход попал под колеса авто.

— Девушка получила травмы, — сообщили в УГИБДД по Ростовской области. — Ее доставили в больницу.
Фото: соцсети (тг Ростов Главный).
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