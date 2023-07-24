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В Новочеркасске 17-летняя девушка попала под колеса легковушки

В Новочеркасске 17-летняя девушка попала под колеса легковушки
В Новочеркасске водитель легковой машины сбил подростка. Авария произошла 23 июля около 21:30.

По предварительной информации, 24-летний парень за рулем «ВАЗ-2107» ехал по улице Трамвайной. В районе дома № 1 на проезжую часть вышла девушка. Она переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Водитель не успел вовремя остановиться и сбил пешехода.

В результате ДТП 17-летняя девушка получила травмы различной степени тяжести. Пострадавшую доставили в больницу.

- В отношении водителя вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по статье «Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего», - уточнили в УГИБДД по Ростовской области.

Парня могут лишить водительских прав на срок до полутора лет.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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