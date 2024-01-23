На выезде из Азова 41-летний мужчина погиб под колесами автомобиля

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На выезде из Азова пешеход погиб под колесами автомобиля «Ниссан Альмера». Трагедия случилась 22 января около 19:00.По предварительным данным, 41-летний мужчина шел по улице Московской. В какой-то момент он попытался перейти дорогу в неположенном месте. Навстречу ему по проезжей части двигался водитель легковушки. Он не успел затормозить и снес прохожего.Как сообщили в региональном УГИБДД, в результате ДТП пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью.Прибывшие медработники накрыли тело полотном. После происшествия на участке образовался большой затор.