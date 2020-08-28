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Пешеход погиб под колесами легковушки на трассе в Ростовской области

Пешеход погиб под колесами легковушки на трассе в Ростовской области
В Ростовской области на трассе водитель легкового авто сбил насмерть 56-летнего пешехода. Авария случилась 1 сентября на 146-м километре автодороги Миллерово-Вешенская.

По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 21-летний парень за рулем «ВАЗ-21074» ехал по трассе, когда на дорогу внезапно вышел мужчина. Водитель не успел затормозить и сбил его.

В результате ЧП 56-летний мужчина-пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью.

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