В Новочеркасске 64-летний пешеход погиб под колесами фургона

Фото: УГИБДД по РО.

В Ростовской области мужчина погиб под колесами фургона. Происшествие случилось утром 10 ноября в городе Новочеркасске на проспекте Баклановском.Предварительно водитель «Хендай» ехал в сторону улицы Сарматской. Внезапно из-за машины на дорогу выбежал человек. Автомобилист не успел притормозить и сбил пешехода.В донском управлении ГИБДД рассказали, что в результате ДТП мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Он умер до приезда медиков.