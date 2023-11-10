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В Новочеркасске 64-летний пешеход погиб под колесами фургона

В Новочеркасске 64-летний пешеход погиб под колесами фургона
В Ростовской области мужчина погиб под колесами фургона. Происшествие случилось утром 10 ноября в городе Новочеркасске на проспекте Баклановском.

Предварительно водитель «Хендай» ехал в сторону улицы Сарматской. Внезапно из-за машины на дорогу выбежал человек. Автомобилист не успел притормозить и сбил пешехода.

В донском управлении ГИБДД рассказали, что в результате ДТП мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Он умер до приезда медиков.
Фото: УГИБДД по РО.
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