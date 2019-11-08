В Ростове пешеход погиб под колесами иномарки



В Ростове-на-Дону пешеход погиб под колесами иномарки на улице Черешневой. ДТП произошло около 17 часов 11 ноября в районе дома №66.



По предварительным данным, 25-летний парень, управляя автомобилем «Хонда», двигался от улицы Шолохова в направлении Днепропетровской. Когда дорогу в неположенном месте стал переходить пешеход, водитель не успел затормозить и сбил его насмерть.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, правоохранители устанавливают личность и возраст погибшего.