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В Ростове пешеход погиб под колесами иномарки

В Ростове пешеход погиб под колесами иномарки
В Ростове-на-Дону пешеход погиб под колесами иномарки на улице Черешневой. ДТП произошло около 17 часов 11 ноября в районе дома №66.

По предварительным данным, 25-летний парень, управляя автомобилем «Хонда», двигался от улицы Шолохова в направлении Днепропетровской. Когда дорогу в неположенном месте стал переходить пешеход, водитель не успел затормозить и сбил его насмерть.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, правоохранители устанавливают личность и возраст погибшего.

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